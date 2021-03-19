Когда и как высаживать рассаду: правила для начинающих

Источник материала: Sputnik Беларусь

Хороший урожай начинается с хорошей рассады. А хорошая рассада начинается у вас на подоконнике уже с февраля. Sputnik выяснил все самые важные моменты о рассаде, без которых надежных всходов не дождаться. Разбираем их по порядку.

Когда надо высаживать рассаду?

Есть такое понятие, как "вегетационный период" – когда растениям достаточно тепла и света, чтобы нормально развиваться. Если начинать высаживать рассаду зимой, то для нормального роста растение необходимо досвечивать – либо лампами дневного света, либо набирающими все большую популярность фитолампами.

В целом же календарь рассады выглядит так: перцы можно высевать даже в феврале – они самые "тугие" на всходы, затем – баклажаны, а уже в марте – помидоры.

CC0 Помидоры лучше высаживать в начале марта, а при пересадке обязательно пикировать

Важно знать, рассаду какого возраста можно высаживать в открытый грунт или в парник. Так, дольше всего "выхода в свет" ждут перцы, сельдерей и земляника – 60-70 дней. Белокочанная капуста и базилик – 40-50 дней, меньше всего – огурцы, кабачки и арбузы: этим достаточно 20-30 дней для переезда в открытый грунт.

Важно ли учитывать лунный календарь при посадке растений?

Тут решайте сами. Одни дачники знают лунный календарь как "Отче наш", другие действуют по наитию. Если же не заморачиваться подробностями, основные принципы таковы: растения, у которых плоды созревают под землей, лучше сеять на убывающую луну, те, что плодоносят над землей, – на растущую. В полнолуние и новолуние землю лучше вообще не трогать.

Наши предки считали, что рассаду лучше сажать в среду, пятницу или в субботу – эти дни недели женского рода, поэтому и растения будут хорошо плодоносить.

Какая земля нужна для рассады?

У дачников с большим стажем есть свои рецепты приготовления почвогрунта. Для остальных достаточно знать два определения – земля должна быть хорошо проницаемой и плодородной.

Оптимальный вариант – готовый грунт из магазина, где уже есть все необходимое, включая перлит (новомодная добавка пористой горной породы вулканического происхождения, которая хорошо удерживает влагу и потом отдает ее растениям, да еще и улучшает проницаемость почвы – Sputnik).

CC0 Как только сеянцы проклюнутся - переносите их на подоконник или под лампу - теперь для них очень важен свет

Если же вы не ищете легких путей и предпочитаете делать почвосмесь самостоятельно, то пропорции можно использовать примерно следующие – 1 часть садовой земли, две части перегноя, на ведро смеси – стакан золы и килограмм песка.

Можно ли использовать семена из пакетиков или лучше собирать свои?

Не просто можно – нужно. Потому что многие сорта, к примеру, гибриды (F1), во втором поколении будут совсем не такими, как те, что радовали вас отменным урожаем в прошлом году. Вероятнее всего, во втором поколении они не принесут хорошего урожая, а плоды могут получиться мелкими и невкусными.

Семена можно собирать только с сортовых культур, в остальном лучше довериться питомникам и селекционерам.

Как готовить семена к посадке?

Несмотря на заверения на пакетиках, что семена полностью готовы к посадке, лучше их продезинфицировать. Для этого их надо замочить в бледно-розовом растворе марганцовки на 20-30 минут. А потом положить в холодную чистую воду (отлично походит талый снег) еще на сутки.

CC0 / pixabay / ajcespedes / pixabay / ajcespedes Перед посадкой семена лучше обработать в слабом растворе марганцовки

Как посеять рассаду и что такое пикировка?

Главный принцип рассады – для каждой культуры должна быть своя емкость. Сеют по принципу – толщина слоя земли над семенами должна равняться трем размерам семени.

Многие сеют семена в большие емкости, а потом пикируют. Когда растения дадут первый настоящий лист – рассаживают в отдельные емкости, при этом прищипывая кончик корешка, чтобы он лучше кустился. Впрочем, пикировка – спорная процедура. Многие растениеводы убеждены, что она не нужна. Другие считают, что, к примеру, томатам она необходима – они не так вытягиваются.

Как правильно проветривать и досвечивать рассаду?

После посева семена надо пролить (сбрызнуть из пульверизатора), накрыть емкость непрозрачной пленкой и убрать в теплое место – свет на данном этапе еще не обязателен. Пока не проклюнется рассада, ее надо проветривать – открывать на несколько минут. Когда появятся первые ростки – извлеките емкость на свет, а пленку сверху замените прозрачной или стеклом. И переносите их на подоконник или под лампу – теперь им нужен свет.

Опытные дачники досвечивают рассаду. Того светового дня, которые есть, к примеру, в феврале, ей явно недостаточно. Обычно свет включают с 7 до 8-9 утра и вечером – как только стемнеет – до 21-22 часов. Таким образом вы "обманываете" побеги, утверждая, что световой день уже длинный, питания достаточно – пора активно расти.