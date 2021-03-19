Источник материала: UDF



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шакутин подал иск в суд Евросоюза И пригласил еврочиновников к себе на заводы.

— На первом этапе действительно возникли сложности у меня, компаний с моим участием в уставном капитале, с поставками комплектующих, расчетами, взаимодействием с партнерами. Благодаря слаженным действиям руководителей субъектов хозяйствования холдинга возникшие проблемы решены. В этом году работаем устойчиво, без потрясений, с перевыполнением плана производства и продаж, — утверждаетПо его словам, в технике «Амкодора» более 70% узлов и агрегатов производится на заводах холдинга. Сейчас «ведется активная работа по созданию и постановке в производство комплектующих, которые до санкций покупали в странах Евросоюза».Александр Шакутин считает, что по замыслу «авторов» санкционного списка должны были пострадать простые сотрудники предприятий холдинга. Бизнесмен благодарен своим работникам, что они в этот период «проявили свои лучшие качества».Напомним, 17 декабря 2020 года Совет ЕС ввел санкции в отношении семи компаний («140 ремонтный завод», «Агат — электромеханический завод», МЗКТ, «Белтехэкспорт», «Главное хозяйственное управление» Управления делами президента, Dana Holdings и «Синезис») и двух бизнесменов Николая Воробья и Александра Шакутина. Их обвиняют в поддержке режима