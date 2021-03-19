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Шакутин подал иск в суд Евросоюза

19.03.2021 17:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Шакутин подал иск в суд Евросоюза
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Как следует из реестра суда Евросоюза, председатель совета директоров «Амкодора» Александр Шакутин подал исковое заявление об отмене исполнительного постановления Совета ЕС по включению бизнесмена в третий пакет санкций в отношении Беларуси. Шакутин прокомментировал TUT.BY это решение.

— На первом этапе действительно возникли сложности у меня, компаний с моим участием в уставном капитале, с поставками комплектующих, расчетами, взаимодействием с партнерами. Благодаря слаженным действиям руководителей субъектов хозяйствования холдинга возникшие проблемы решены. В этом году работаем устойчиво, без потрясений, с перевыполнением плана производства и продаж, — утверждает Александр Шакутин.

По его словам, в технике «Амкодора» более 70% узлов и агрегатов производится на заводах холдинга. Сейчас «ведется активная работа по созданию и постановке в производство комплектующих, которые до санкций покупали в странах Евросоюза».

Александр Шакутин считает, что по замыслу «авторов» санкционного списка должны были пострадать простые сотрудники предприятий холдинга. Бизнесмен благодарен своим работникам, что они в этот период «проявили свои лучшие качества».

Напомним, 17 декабря 2020 года Совет ЕС ввел санкции в отношении семи компаний («140 ремонтный завод», «Агат — электромеханический завод», МЗКТ, «Белтехэкспорт», «Главное хозяйственное управление» Управления делами президента, Dana Holdings и «Синезис») и двух бизнесменов Николая Воробья и Александра Шакутина. Их обвиняют в поддержке режима Александра Лукашенко.
 
 
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