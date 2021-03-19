Источник материала: UDF



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Thomas Jensen / Unsplash

«Пользователи сообщают о перебоях в работе интернета: у некоторых не работает интернет от А1 в целом, проблемы у „Космоса“ и МТС, не открывается Twitter, карты и почта „Яндекса“, Github, Aliexpress и многие другие сайты. Говорят, проблемы именно с https-трафиком».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси возникли сбои в работе нескольких интернет-провайдеров. Что происходит? Проблемы наблюдаются как у абонентов мобильного, так и фиксированного интернета.