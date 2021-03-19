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В Беларуси возникли сбои в работе нескольких интернет-провайдеров. Что происходит?
Источник материала: UDF
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Thomas Jensen / Unsplash
В Telegram-канале «За BYnet», в частности, пишут:
«Пользователи сообщают о перебоях в работе интернета: у некоторых не работает интернет от А1 в целом, проблемы у „Космоса“ и МТС, не открывается Twitter, карты и почта „Яндекса“, Github, Aliexpress и многие другие сайты. Говорят, проблемы именно с https-трафиком».
Позже там же сообщили, что «судя по данным замеров, примерно в 11.55 (UTC) у всех операторов начались проблемы с передачей данных, а в 12.30 отвалился BGP — протокол, обеспечивающий связанность сети».
Впрочем, с чем именно связаны затруднения при попытках входа на ресурсы, на 100% пока неизвестно.
Причем, судя по сообщениям наших читателей, проблемы наблюдаются как у абонентов мобильного, так и фиксированного интернета в Минске и других городах страны. Однако явной закономерности нет — у пользователей различных операторов наблюдаются разные проблемы.
— В период с 15.00 абоненты А1 могли испытывать сложности в работе некоторых сервисов посредством мобильного и/или фиксированного интернета по не зависящим от оператора причинам, — прокомментировали нам в компании А1. — Корректное предоставление доступа в интернет-сервисам было автоматически продолжено после 15.30 по восстановлению сервиса со стороны вышестоящего провайдера.
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Проблемы наблюдаются как у абонентов мобильного, так и фиксированного интернета.
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