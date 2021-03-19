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Посмотрели сериал «Ванда/Вижн». У Marvel снова проблемы с антагонистом?
Источник материала: Onliner
В новом выпуске «Прослушки» говорим про главное стриминговое событие прошедшей зимы — «Ванда/Вижн» от Marvel. Студия, которая создала самый грандиозный сериал XXI века на больших экранах, наконец полноценно ворвалась на малые («Сорвиголова» и прочие «Агенты Щ.И.Т.», слабо связанные с киновселенной, не в счет). Разбираемся, насколько удачным получился этот заход.
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