Посмотрели сериал «Ванда/Вижн». У Marvel снова проблемы с антагонистом?

Источник материала: Onliner

В новом выпуске «Прослушки» говорим про главное стриминговое событие прошедшей зимы — «Ванда/Вижн» от Marvel. Студия, которая создала самый грандиозный сериал XXI века на больших экранах, наконец полноценно ворвалась на малые («Сорвиголова» и прочие «Агенты Щ.И.Т.», слабо связанные с киновселенной, не в счет). Разбираемся, насколько удачным получился этот заход.

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Тизер:

«Ванда/Вижн» — символ того самого переломного момента, когда грань между большим кино и сериалами окончательно стерлась. Еще лет пять назад сложно было представить кинокомикс с таким уровнем концептуальности, размаха и спецэффектов где-то, кроме кинотеатров, а сейчас мы смотрим его сразу дома и ничему не удивляемся.

Сериал о ведьме и ее возлюбленном-андроиде почти целиком стилизован под культовые американские ситкомы разных времен. Почему это идеальная форма для трагичной и трогательной истории о любви, переживании потери и побеге от реальности?

У Marvel снова проблемы с антагонистом? Банальная арка про злую ведьму, которая проявила себя ближе к концу, кажется не самой уместной на фоне личных драм Ванды Максимофф, которые нам показывали весь сезон.

Что дальше? Казалось, что после помпезного финала «Мстителей» Marvel уже сложно будет заинтересовать зрителей историями оставшихся второстепенных героев, но «Ванда/Вижн» забрасывает парочку любопытных крючков в будущее киновселенной (по которой мы, как оказалось, за полтора года успели соскучиться).