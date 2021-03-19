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Посмотрели сериал «Ванда/Вижн». У Marvel снова проблемы с антагонистом?

19.03.2021 17:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В новом выпуске «Прослушки» говорим про главное стриминговое событие прошедшей зимы — «Ванда/Вижн» от Marvel. Студия, которая создала самый грандиозный сериал XXI века на больших экранах, наконец полноценно ворвалась на малые («Сорвиголова» и прочие «Агенты Щ.И.Т.», слабо связанные с киновселенной, не в счет). Разбираемся, насколько удачным получился этот заход.

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Тизер:

  • «Ванда/Вижн» — символ того самого переломного момента, когда грань между большим кино и сериалами окончательно стерлась. Еще лет пять назад сложно было представить кинокомикс с таким уровнем концептуальности, размаха и спецэффектов где-то, кроме кинотеатров, а сейчас мы смотрим его сразу дома и ничему не удивляемся.
  • Сериал о ведьме и ее возлюбленном-андроиде почти целиком стилизован под культовые американские ситкомы разных времен. Почему это идеальная форма для трагичной и трогательной истории о любви, переживании потери и побеге от реальности?
  • У Marvel снова проблемы с антагонистом? Банальная арка про злую ведьму, которая проявила себя ближе к концу, кажется не самой уместной на фоне личных драм Ванды Максимофф, которые нам показывали весь сезон.
  • Что дальше? Казалось, что после помпезного финала «Мстителей» Marvel уже сложно будет заинтересовать зрителей историями оставшихся второстепенных героев, но «Ванда/Вижн» забрасывает парочку любопытных крючков в будущее киновселенной (по которой мы, как оказалось, за полтора года успели соскучиться).

 
 
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В новом выпуске «Прослушки» говорим про главное стриминговое событие прошедшей зимы — «Ванда/Вижн» от Marvel. Студия, которая создала самый грандиозный сериал XXI...
 
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