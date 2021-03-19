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МИД Дании перешел к использованию современного названия Беларуси

19.03.2021 18:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МИД Дании внял просьбам белорусского гражданского сообщества и перешел на использование современного названия Беларуси.

Как сообщило ведомство в twitter, в дальнейшем будет использоваться название Belarus вместо Hviderusland (Белая Россия).

«Пора нам использовать термин, востребованный белорусским гражданским обществом и населением», — заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

 
 
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МИД Дании внял просьбам белорусского гражданского сообщества и перешел на использование современного названия Беларуси.
 
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