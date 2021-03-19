"Третья дочь Путина" анонсировала выпуск коллекции одежды с "железной маской"

snob.ru Ролик опубликован в инстаграме бренда, пишет





В видео появляются две модели и сама Розова. На ней — черная защитная маска с надписью «железная маска». Судя по всему, это отсылка к расследованию издания «Проект» о матери девушки, оно называлось «Железные маски».





«Это я, Луиза. Я люблю моду, но против ярлыков», — говорит в ролике Розова.









Напомним, расследование «Проекта» вышло в ноябре 2020 года. Издание рассказало о давней знакомой Путина Светлане Кривоногих, семья которой благодаря связи с президентом получила имущество и активы на 7,7 миллиарда российских рублей.



