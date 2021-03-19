ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Третья дочь Путина" анонсировала выпуск коллекции одежды с "железной маской"

19.03.2021 18:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Так называлось расследование «Проекта» о ее матери

Ролик опубликован в инстаграме бренда, пишет snob.ru

В видео появляются две модели и сама Розова. На ней — черная защитная маска с надписью «железная маска». Судя по всему, это отсылка к расследованию издания «Проект» о матери девушки, оно называлось «Железные маски». 

«Это я, Луиза. Я люблю моду, но против ярлыков», — говорит в ролике Розова.


Напомним, расследование «Проекта» вышло в ноябре 2020 года. Издание рассказало о давней знакомой Путина Светлане Кривоногих, семья которой благодаря связи с президентом получила имущество и активы на 7,7 миллиарда российских рублей. 

Журналисты также сообщили, что у Кривоногих есть дочь Елизавета Владимировна, «феноменально» похожая на Путина. После расследования девушку, о которой идет речь, нашли в соцсетях, а GQ взял у нее интервью. В нем Розова в том числе рассказала, что разрабатывает капсульную коллекцию одежды.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так называлось расследование «Проекта» о ее матери
 
Новости дня
Новости разные
 
Отказался выступать за Россию: чемпион мира неожиданно сменил гражданство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by