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"Третья дочь Путина" анонсировала выпуск коллекции одежды с "железной маской"
Источник материала: Партизан
Так называлось расследование «Проекта» о ее матери
Ролик опубликован в инстаграме бренда, пишет
В видео появляются две модели и сама Розова. На ней — черная защитная маска с надписью «железная маска». Судя по всему, это отсылка к расследованию издания «Проект» о матери девушки, оно называлось «Железные маски».
«Это я, Луиза. Я люблю моду, но против ярлыков», — говорит в ролике Розова.
Напомним, расследование «Проекта» вышло в ноябре 2020 года. Издание рассказало о давней знакомой Путина Светлане Кривоногих, семья которой благодаря связи с президентом получила имущество и активы на 7,7 миллиарда российских рублей.
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Так называлось расследование «Проекта» о ее матери
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