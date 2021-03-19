Советская армия 77 лет назад освободила узников Озаричского лагеря смерти

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня в Беларуси годовщина освобождения узников Озаричского лагеря смерти. 77 лет назад советская армия спасла десятки тысяч людей. Фашисты держали местных жителей: в основном стариков, женщин и детей – под открытым небом за колючей проволокой, без еды и тепла, рассказывает корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Памятная церемония прошла в мемориальном комплексе. Собрались ветераны, бывшие узники, местные жители. На месте трагических событий загжли свечи и возложили цветы. Погибших почтили минутой молчания

В этих болотах в марте 44-го нацисты создали три лагеря смерти. Узники вспоминают: людей сгоняли со всей округи. Многие гибли еще по дороге. Сегодня в регионе живут 199 человек, прошедших лагерные ужасы. Нине Медведевой в тот момент было восемь лет.

«Шли мы с мамой, мама племянника несла за спиной больного. Шли по болоту, по колено в грязи. Если кто упадет, полицейские не глядели – запнулся, значит, его добьют и пошли», – рассказала бывший узник лагеря смерти Нина Медведева.

Лагеря в Озаричах не были стихийной жестокостью нацистов. Это был тактический ход. Тщательно спланированный и организованный. Его цель – уничтожить местных жителей. Об этом свидетельствуют недавно открытые документы.

«Снег ели. Сказала мать, снег не есть, который в доле, потому что он зараженный. Нас предупредили, что заражен тифом. Так перебивались. Есть не давали. Кто-то говорил, что кидали хлеб с опилками. Но я не знаю этого», – поделился воспоминаниями председатель совета узников Калинковичского района Гомельской области Владимир Гордеенко.

Помимо голода, узников ждала и другая опасность. Тиф. Уже потом стало известно, на болезнь у захватчиков был особый расчет.

«Цель – заразить преднамеренно стариков, детей и женщин и использовать их как бактериологическое оружие против своей армии», – сказала руководитель Музея памяти жертв Озаричского лагеря смерти Зинаида Хлебовец.

19 марта – день освобождения узников. Всего их удалось спасти более 33 тысяч. Погибли, по разным данным, от 25 до 50 тысяч человек.

Во время недели памяти в Беларуси приводят в порядок памятники, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Завершится акция 22 марта в Хатыни. Там пройдет митинг в память об уничотженной деревне.