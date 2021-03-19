Политзаключенного Игоря Лосика вернули из карцера в камеру

Игоря Лосика выпустили из карцера жодинской тюрьмы и вернули в камеру, сообщила БелаПАН супруга политзаключенного Дарья Лосик.



Фото: svaboda.org

По словам Дарьи, в карцере Лосик провел пять дней, четыре из которых держал сухую голодовку. Туда он попал после того, как 11 марта ему предъявили третье по счету обвинение. В ответ блогер на глазах у следователя порезал себе вены.

Из-за данной адвокатом подписки о неразглашении по-прежнему неизвестна суть дополнительного обвинения. Также нет информации о ходе следствия по делу блогера.

Супруга отметила, что больше недели Игорь не получает писем, передачи у нее приняли на этой неделе дважды.

«Настроение у него немного бодрее, но состояние не очень, как и здоровье. Рана на руке выглядит лучше, но из-за того, что он довольно сильно порезал ее, еще не зажила. Потихоньку ест и пьет воду», — сказала она.

Дарья также выразила уверенность, что все письма, в том числе последние, в которых читается упадническое настроение, ее муж пишет сам.

28-летний создатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга» и консультант-фрилансер радио «Свободная Европа/радио Свобода» Игорь Лосик находится под стражей с 25 июня 2020 года, он признан белорусскими правозащитниками политзаключенным.