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Пуски новейших ракет проведены в Брестской области – видео
19.03.2021 18:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Экипажи 50-й смешанной авиабазы поразили мишени, которые имитировали бронетехнику. Для уничтожения целей применялись управляемые противотанковые ракеты 9М120 – новинка в арсенале белорусских Вооруженных сил. Боеприпасы
"Атака" применяется для поражения бронированных машин и танков. Боеголовка оснащена кумулятивным зарядом и способна прожигать стальные плиты толщиной до 900 миллиметров.
Кроме крылатых образцов боевой техники, "Атаку" можно размещать и на наземном транспорте. Управляемая ракета способна эффективно уничтожать долговременные укрытия, средства противовоздушной обороны и вертолеты. Вес ракеты составляет 50 килограммов, скорость полета – 550 метров в секунду, радиус действия – до 6 километров.
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На авиационном полигоне под Ружанами ударные вертолеты Ми-24 впервые поразили наземные цели при помощи ракет "Атака". Смотрите на видео кадры с маневров.
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