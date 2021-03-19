Пуски новейших ракет проведены в Брестской области – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Экипажи 50-й смешанной авиабазы поразили мишени, которые имитировали бронетехнику. Для уничтожения целей применялись управляемые противотанковые ракеты 9М120 – новинка в арсенале белорусских Вооруженных сил. Боеприпасы поставили из России в рамках военно-технического сотрудничества и собираются увеличить их количество в армии.

"Атака" применяется для поражения бронированных машин и танков. Боеголовка оснащена кумулятивным зарядом и способна прожигать стальные плиты толщиной до 900 миллиметров.

Кроме крылатых образцов боевой техники, "Атаку" можно размещать и на наземном транспорте. Управляемая ракета способна эффективно уничтожать долговременные укрытия, средства противовоздушной обороны и вертолеты. Вес ракеты составляет 50 килограммов, скорость полета – 550 метров в секунду, радиус действия – до 6 километров.