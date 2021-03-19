Швед о новом законе об экстремизме: будет не жестче, чем в Западной Европе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. В Беларуси очень мягкое и лояльное законодательство, подчеркнул генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

Сегодня руководитель главного надзорного ведомства страны встретился со студентами и профессорско-преподавательским составом БГУИР, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

Андрей Швед подчеркнул необходимость принятия нового закона об экстремизме.

"Но в целом хочу сказать, что даже в случае принятия изменений в той редакции, которая обсуждалась на совещании у Президента, наше законодательство не будет таким жестким, как, например, в Западной Европе", - заявил генпрокурор.

Швед также отметил, что при разработке законопроекта учитывался опыт всех стран, в первую очередь Российской Федерации и Западной Европы.

Новая редакция закона об экстремизме

В четверг на совещании у президента Александра Лукашенко обсуждалось ужесточение наказаний за экстремизм. Проектом закона предлагается предоставление милиции и КГБ полномочий по признанию групп граждан экстремистскими формированиями и запрещении их деятельности.

Кроме этого, проектом закона предлагается граждан, осужденных за преступления, связанные с экстремизмом, включать в "экстремистский список" и лишать права на занятие отдельными видами деятельности.

МВД будет вести перечни организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности.

Также в Трудовом кодексе будет установлен безусловный запрет на выдвижение политических требований при проведении забастовки, а соответствующее решение суда – подлежать немедленному исполнению.

Впервые будет введена ответственность за такие проявления экстремизма как участие в экстремистском формировании, финансирование экстремистской деятельности, вербовка, обучение и подготовка лица для участия в названной деятельности.

Также предложено привлекать к ответственности и за распространение фейков. Как отметил в пятницу глава Министерства информации Беларуси Игорь Луцкий, полномочиями по блокировке фейковой информации наделят новые ведомства - Мининформ, Генпрокуратуру и Совбез.

Читайте также: