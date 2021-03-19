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Швед о новом законе об экстремизме: будет не жестче, чем в Западной Европе
19.03.2021 18:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мар – Sputnik. В Беларуси очень мягкое и лояльное законодательство, подчеркнул генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.
Сегодня руководитель главного надзорного ведомства страны встретился со студентами и профессорско-преподавательским составом БГУИР, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.
Андрей Швед подчеркнул необходимость принятия нового закона об экстремизме.
"Но в целом хочу сказать, что даже в случае принятия изменений в той редакции, которая обсуждалась на совещании у Президента, наше законодательство не будет таким жестким, как, например, в Западной Европе", - заявил генпрокурор.
Швед также отметил, что при разработке законопроекта учитывался опыт всех стран, в первую очередь Российской Федерации и Западной Европы.
Новая редакция закона об экстремизме
В четверг на совещании у президента Александра Лукашенко обсуждалось
Кроме этого, проектом закона предлагается граждан, осужденных за преступления, связанные с экстремизмом, включать в "экстремистский список" и лишать права на занятие отдельными видами деятельности.
МВД будет вести перечни организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности.
Также в Трудовом кодексе будет установлен безусловный запрет на выдвижение политических требований при проведении забастовки, а соответствующее решение суда – подлежать немедленному исполнению.
Впервые будет введена ответственность за такие проявления экстремизма как участие в экстремистском формировании, финансирование экстремистской деятельности, вербовка, обучение и подготовка лица для участия в названной деятельности.
Также предложено привлекать к ответственности и за распространение фейков. Как
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По словам генпрокурора, при разработке законопроекта учитывался опыт всех стран, в первую очередь Российской Федерации и государств Западной Европы.
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