Сбор за пересечение границы: региональные депутаты рапортуют о готовности

Источник материала: Onliner

В конце февраля мы слышали от депутата Палаты представителей Нацсобрания Ирины Довгало такие слова: «Сейчас пошли обращения: „Что же вы напринимали, если сейчас за выезд из страны нужно платить?“ Я говорю, а откуда вы вообще такие новшества взяли? Если местный совет депутатов принял такое решение, то оно вступает в силу только с 1 января следующего года. В этом году таких решений не принималось». А в середине марта появляется новость, что Витебская область уже готова к введению местного сбора на пересечение госграницы на автомобиле.

«Витебская область готова к введению местного сбора на пересечение государственной границы на автомобиле в пунктах пропуска, — сообщил председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, передает БЕЛТА. — Все аспекты введения обязательного платежа отработаны, остаются лишь технические вопросы, находящиеся в компетенции органов пограничной службы. Как только они будут решены, вопрос планируется вынести на сессию областного Совета депутатов».

Нововведение закрепляет обновленный Налоговый кодекс, вступивший в силу в начале года. Областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 т, госграницы Беларуси в пунктах пропуска в размере не более 3 базовых величин. Сегодня три базовые величины — это 87 рублей. Другие условия, указанные в законопроекте: «Количество пассажиров на сумму не влияет, платить должен водитель. Оплату нужно произвести до пересечения или при пересечении госграницы. Контроль возлагается на пограничников и таможенников».

От платы освобождаются ТС:

глав государств и правительств, официальных делегаций, диппредставительств;

лиц, следующих на похороны членов семьи, сопровождающих умерших для захоронения;

инвалидов и участников ВОВ, инвалидов I и II группы, а также их сопровождающих;

участников ликвидации катастрофы на ЧАЭС;

лиц, выезжающих на лечение;

участников спортивных, культурных, образовательных мероприятий;

с гуманитарной помощью, а также иных категорий, определенных областными Советами депутатов.

В качестве сроков называли период с 1 января 2021 до 1 января 2023 года. Официальная причина предложения — для компенсации расходов из-за COVID-19. По словам министра финансов Юрия Селиверстова, собранные средства с учетом пандемии могут направляться на мероприятия по дезинфекции, на обеспечение необходимым пункты пропуска.