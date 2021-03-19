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Сбор за пересечение границы: региональные депутаты рапортуют о готовности
Источник материала: Onliner
В конце февраля мы
«Витебская область готова к введению местного сбора на пересечение государственной границы на автомобиле в пунктах пропуска, — сообщил председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев,
Нововведение закрепляет обновленный Налоговый кодекс, вступивший в силу в начале года. Областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 т, госграницы Беларуси в пунктах пропуска в размере не более 3 базовых величин. Сегодня три базовые величины — это 87 рублей. Другие условия, указанные в законопроекте: «Количество пассажиров на сумму не влияет, платить должен водитель. Оплату нужно произвести до пересечения или при пересечении госграницы. Контроль возлагается на пограничников и таможенников».
От платы освобождаются ТС:
В качестве сроков называли период с 1 января 2021 до 1 января 2023 года. Официальная причина предложения — для компенсации расходов из-за COVID-19. По словам министра финансов Юрия Селиверстова, собранные средства с учетом пандемии могут направляться на мероприятия по дезинфекции, на обеспечение необходимым пункты пропуска.
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