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Погода на выходные и дальше: сначала холодно, потом выйдет солнце

19.03.2021 18:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Снегозаменитель еще не весь израсходован, поэтому надо терпеть, как мы любим это делать. В ближайшие дни небо будет нас посыпать чем попало, температура лишь бы какая, также в репертуаре имеется ветер. Это климатические фронты варят кашу, нам достаются брызги. Хоть бы эта каша не полезла из-под слишком плотно закрытой крышки.

Белгидромет напоминает, что у него предусмотрены три весны, которые не совпадают друг с другом: календарная (с 1 марта), астрономическая (с 20 марта, равноденствие) и метеорологическая (наступает, когда хочет, среднесуточная температура не должна опускаться за ноль). В субботу как раз равноденствие, то есть астрономическая весна уже есть. Метеорологическая — никак не наступит.

Но мы слишком жадно заглядываем за горизонт и даже видим там некоторые просветы.

Итак, нам дует из Скандинавии. В субботу с ночи приготовлен стандартный комплект: спорадический снегодождь, гололедица, туман. Предстоящей ночью от 2 до 10 мороза. Днем — от минус 1 до плюс 5.

Копошение и соприкосновение воздушных масс в дальнейшем будет вызывать осадки. В воскресенье к перечисленному может добавиться ветер до 18 метров в секунду.

В начале недели что-то вывалится на нас из западной Европы, но теплее не станет: от 2 мороза до 4 тепла днем. Пару ночей может подмораживать за 10 градусов.

А вот со среды начнет понемногу припекать. Осадки сойдут на нет, повысится вероятность солнца. В четверг, 25 марта, — до 9 тепла. Дальше все сложно.

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Снегозаменитель еще не весь израсходован, поэтому надо терпеть, как мы любим это делать. В ближайшие дни небо будет нас посыпать чем попало, температура лишь бы...
 
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