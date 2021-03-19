Источник материала: Хартия'97

Студенты БГЭУ провели акцию на факультете права 19.03.2021, 17:53

Фотофакт.

За последние полгода количество работающих статей белорусской Конституции сузилось до тех, что гарантируют неограниченную власть бывшему правителю, пишет телеграм-канал «Баста!» .

Неравнодушные студенты БГЭУ похоронили Конституцию Беларуси.

- Почтить память и разделить нашу боль можно в символичном месте - на факультете права, - пишут студенты.





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