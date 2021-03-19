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Студенты БГЭУ провели акцию на факультете права

19.03.2021 18:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Студенты БГЭУ провели акцию на факультете права

  • 19.03.2021, 17:53
Студенты БГЭУ провели акцию на факультете права

Фотофакт.

За последние полгода количество работающих статей белорусской Конституции сузилось до тех, что гарантируют неограниченную власть бывшему правителю, пишет телеграм-канал «Баста!».

Неравнодушные студенты БГЭУ похоронили Конституцию Беларуси.

- Почтить память и разделить нашу боль можно в символичном месте - на факультете права, - пишут студенты.


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