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Отказался выступать за Россию: чемпион мира неожиданно сменил гражданство

19.03.2021 18:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Отказался выступать за Россию: чемпион мира неожиданно сменил гражданство

  • 19.03.2021, 17:40
  • 2,640
Отказался выступать за Россию: чемпион мира неожиданно сменил гражданство
Хетаг Цаболов

Спортсмен намерен покорить Олимпийские игры.

Российский чемпион мира по вольной борьбе Хетаг Цаболов сменил гражданство и будет выступать за сборную Сербии. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram, пишет «Апостроф».

"Дорогие друзья, раз сообщить о своем переходе в сборную команду Сербии. Уверен, что мой выбор существенно повлияет на рост моей карьеры. С Божьей помощью будем покорять мир и Олимпийские игры! Все лучшее впереди!" - написал Цаболов, опубликовав фотографию с сербским паспортом.

29-летний Цаболов завоевал золотую медаль чемпионата мира в 2014 году. Турнир проходил в Ташкенте. В финальном поединке экс-россиянин оказался сильнее турка Якупа Гера со счетом 10:0. Спустя три года он занял второе место на чемпионате мира, который состоялся в Париже.

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