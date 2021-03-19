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Отказался выступать за Россию: чемпион мира неожиданно сменил гражданство
Источник материала: Хартия'97
Отказался выступать за Россию: чемпион мира неожиданно сменил гражданство
Спортсмен намерен покорить Олимпийские игры.
Российский чемпион мира по вольной борьбе Хетаг Цаболов сменил гражданство и будет выступать за сборную Сербии. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram, пишет
"Дорогие друзья, раз сообщить о своем переходе в сборную команду Сербии. Уверен, что мой выбор существенно повлияет на рост моей карьеры. С Божьей помощью будем покорять мир и Олимпийские игры! Все лучшее впереди!" - написал Цаболов, опубликовав фотографию с сербским паспортом.
29-летний Цаболов завоевал золотую медаль чемпионата мира в 2014 году. Турнир проходил в Ташкенте. В финальном поединке экс-россиянин оказался сильнее турка Якупа Гера со счетом 10:0. Спустя три года он занял второе место на чемпионате мира, который состоялся в Париже.
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Спортсмен намерен покорить Олимпийские игры.
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