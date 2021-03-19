«Многие мне не верят». Банцер объяснил, как провел 17 дней без воды и еды

Источник материала: KYKY

Игоря Банцера признали виновным в хулиганстве — за танец без шортов перед милицейской машиной — и приговорили к 1,5 годам «химии». Его освободили из-под стражи под подписку о невыезде в зале суда.

Один день нахождения под стражей равен двум дням ограничения свободы. Так как Игорь пробыл за решеткой (в статусе политзаключенного) пять месяцев, ему осталось отбыть восемь месяцев наказания.

Пока шел суд, 17 дней, Игорь голодал всухую — это значит, что он не ел и не пил. Он рассказал «Нашей Ниве», как смог выдержать такое количество времени без еды и воды.

«Многие не верят: столько времени на сухой голодовке — и вы так бодро выглядите. Я же сидел в тюрьме, там нет возможности спрятаться. Если бы что-то пытался есть, то это бы уже давно стало известно. Мне каждый день приносили еду и чай по графику — думали, что я соблазнюсь, но я к ней не прикасался».

«Помогло то, что я 13 лет не употреблял алкоголь, вел здоровый образ жизни, занимался спортом, был вегетарианцем. Кроме того, организм подготовлен: раньше я неоднократно голодал».

«Я реально был готов идти до конца, но меня выпустили из тюрьмы. Чудо?»



«Мое физическое состояние в последние дни не позволило отправить меня в карцер, хотя должны были отправить туда на трое суток. У меня был низкий пульс и низкое давление».

«Знаете, когда мне били татуировку на голове в прошлом году, после выборов уже (а я бью все без наркоза), я думал о том, как 10 августа людей пытали, им не было хорошо. Потому и я могу все выдержать».

«Окей, мог каплю пасты съесть и пару капель воды проглотить [когда чистил зубы]. Тогда можете считать, что я не голодал. Хотя последнюю неделю я даже зубы не чистил: сил не было».

«Сейчас начал пить воду с сахаром, медом, чтобы глюкозы себе дать. Потребуется на восстановление недели две, думаю».

«В нашей стране с нашим сегодняшним напряжением такой перформанс вызывает аллергическую реакцию. Я же действовал не спонтанно, мой поступок был продуман. Может, прозвучит странно, но я доволен так, как все сложилось в итоге».