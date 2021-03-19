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Лукашенко заявил, что не обещал Путину конституционную реформу

19.03.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

19 марта во время посещения Гродно Александр Лукашенко заявил, что не обещал Владимиру Путину конституционную реформу.


Лукашенко и Путин в Сочи в феврале 2021-го / Sputnik / Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

Что такое обещание на встрече в Сочи в сентябре 2020-го на фоне массовых протестов в Беларуси было, предполагали многие белорусские и российские аналитики.

"В последнее время, когда пошла конституционная реформа [в Беларуси], комиссия работает, все начали там пописывать: Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу, — цитирует слова Александра Лукашенко БЕЛТА. — Я никогда никому ничего не обещал, кроме вот вас — собственного народа. Какое отношение имеет Россия к конституционной реформе в Беларуси? Никогда эта тема [в разговорах с Путиным] не затрагивалась, кроме как в общих чертах".

По словам Лукашенко, российский президент интересовался только его "планами, мыслями на этот счет".

Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что его дети "не будут президентами", пишет euroradio.fm
 
Теги: Гродно
 
 
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19 марта во время посещения Гродно Александр Лукашенко заявил, что не обещал Владимиру Путину конституционную реформу.
 
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