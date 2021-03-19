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Лукашенко заявил, что не обещал Путину конституционную реформу
Источник материала: Партизан
19 марта во время посещения Гродно Александр Лукашенко заявил, что не обещал Владимиру Путину конституционную реформу.
Лукашенко и Путин в Сочи в феврале 2021-го / Sputnik / Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS
Что такое обещание на встрече в Сочи в сентябре 2020-го на фоне массовых протестов в Беларуси было, предполагали многие белорусские и российские аналитики.
"В последнее время, когда пошла конституционная реформа [в Беларуси], комиссия работает, все начали там пописывать: Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу, —
По словам Лукашенко, российский президент интересовался только его "планами, мыслями на этот счет".
Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что его дети "не будут президентами",
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19 марта во время посещения Гродно Александр Лукашенко заявил, что не обещал Владимиру Путину конституционную реформу.
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