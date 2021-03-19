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Похоже, человечество испытывают: снова птичий грипп. Беларусь ограничит ввоз птицы

19.03.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь ограничит ввоз птицы из отдельных регионов Италии, Нидерландов и Чехии

Нидерландов и одного района Чехии с 21 марта. Соответствующее решение приняли в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Ввоз не только живой птицы, но и ее мяса, яиц, пуха, перьев и продуктов из них на территорию республики запрещен из областей Эмилия-Романья и Венеция, провинций Северный Брабант, Утрехт и Южная Голландия, а также из Моравско-Силезского края.



Это решение было принято на основе заключения экспертов Всемирной организации здравоохранения о том, что в этих местах зафиксированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. Все ранее выданные разрешения приостанавливаются.

Также в департаменте обращаются к владельцам ферм и других птицеводческих объектов с просьбой обеспечить в своих угодьях дополнительную биологическую защиту.

Напомним, ранее из-за птичьего гриппа Беларусь ограничила ввоз вышеперечисленных товаров из некоторых районов Германии.
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь ограничит ввоз птицы из отдельных регионов Италии, Нидерландов и Чехии
 
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