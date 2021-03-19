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Российская компания выиграла у беларуского государства иск на $3,2 млн

19.03.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новый поворот в споре о вагоностроительном заводе в Осиповичах (ОВЗ) между российским бизнесом и белорусским государством.

Картотека дел арбитражных судов России показывает, что Минюст Беларуси пытался оспорить в Арбитражном суде города Москвы решение Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате России о том, что Беларусь должна заплатить ООО «Управляющая компания «Давинчи» более $3,23 млн.

Учредителем «Давинчи» является Андрей Северилов. Также он связан с «Параллель.ЮК». Как сообщалось, вторая компания ранее предъявляла претензии белорусским властям в процессе банкротства Осиповичского вагоностроительного завода. «Параллель.ЮК» была кредитором ОВЗ. Она выкупила долги у одного из российских банков.

Спор «Давинчи» и Республики Беларусь касался исполнения гарантии белорусского правительства, которая выдана в 2011 году и, по мнению российской компании, не была исполнена. Гарантия выдавалась на кредит Евразийского банка развития для СЗАО «Осиповичский вагоностроительный завод». Позже отдельные права перешли к партнеру Северилова Михаилу Рабиновичу, связанному с вышеупомянутой «Параллель.ЮК».

Сейчас «Давинчи», связанная с «Параллель.ЮК», получила исполнительный лист на взыскание с белорусских властей упомянутой выше суммы в долларах.

В 2018 году из-за ОВЗ началась и другая тяжба. Российская компания «Гранд Экспресс» подавала иск к Беларуси в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID).

«Гранд Экспресс» и БелЖД имели доли в ОВЗ в 74 и 26% соответственно. Они хотели создать производство мощностью 2,5 тыс. грузовых вагонов и 2 тыс. танк-контейнеров в год. Завод был построен и начал выпуск продукции, но в 2015 году производство застопорилось.

Власти Беларуси считали, что это произошло по вине «Гранд Экспресса». У российского акционера были свои претензии к БелЖД и белорусскому правительству. В итоге партнеры разругались и начали «бракоразводный» процесс, ход которого не устроил российскую компанию. «Гранд Экспресс» безуспешно пыталась вернуть себе часть активов. В марте 2017 года ОВЗ был признан банкротом. Дедлайн по ликвидации юрлица истек в феврале 2021 года.
 
 
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Новый поворот в споре о вагоностроительном заводе в Осиповичах (ОВЗ) между российским бизнесом и белорусским государством.
 
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