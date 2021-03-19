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Президент Литвы призвал Украину отказаться от импорта белорусской электроэнергии
Источник материала: Навiны
Президент Литвы Гитанас Науседа, выступая 19 марта в Верховной Раде, призвал Украину отказаться от импорта белорусской электроэнергии в связи с началом работы Белорусской АЭС.
По его
«Возрастающая хрупкость Беларуси означает прямую угрозу интересам не только Литвы, но и Украины. Поэтому сегодня хочу публично попросить власти Украины и ее народ поддержать позицию стран Балтии относительно Белорусской АЭС и не покупать электроэнергию, произведенную в Островце», — заявил литовский президент.
18 марта Гитанас Науседа после переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил прессе о достигнутой договоренности
Он отметил, что «как Литва, так и Украина стараются достигнуть энергетической независимости». «Однако мы не контролируем потоки электроэнергии из России, поэтому договорились скоординировать действия, нашу политику, синхронизировать ее, особенно что касается небезопасной Белорусской АЭС», — заявил президент Литвы.
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Президент Литвы Гитанас Науседа, выступая 19 марта в Верховной Раде, призвал Украину отказаться от импорта белорусской электроэнергии в связи с началом работы...
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