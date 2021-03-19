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Президент Литвы призвал Украину отказаться от импорта белорусской электроэнергии

19.03.2021 19:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент Литвы Гитанас Науседа, выступая 19 марта в Верховной Раде, призвал Украину отказаться от импорта белорусской электроэнергии в связи с началом работы Белорусской АЭС.

Президент Литвы призвал Украину отказаться от импорта белорусской электроэнергии
Фото delfi.lt

По его мнению, Россия, по проекту которой сооружается атомная станция, «не только подвергла риску здоровье жителей региона, но и стремится использовать проект электростанции для расширения своего влияния».

«Возрастающая хрупкость Беларуси означает прямую угрозу интересам не только Литвы, но и Украины. Поэтому сегодня хочу публично попросить власти Украины и ее народ поддержать позицию стран Балтии относительно Белорусской АЭС и не покупать электроэнергию, произведенную в Островце», — заявил литовский президент.

18 марта Гитанас Науседа после переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил прессе о достигнутой договоренности координировать политику своих стран относительно БелАЭС, которую в Евросоюзе считают небезопасной, напоминает БелаПАН.

Он отметил, что «как Литва, так и Украина стараются достигнуть энергетической независимости». «Однако мы не контролируем потоки электроэнергии из России, поэтому договорились скоординировать действия, нашу политику, синхронизировать ее, особенно что касается небезопасной Белорусской АЭС», — заявил президент Литвы.

 
 
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Президент Литвы Гитанас Науседа, выступая 19 марта в Верховной Раде, призвал Украину отказаться от импорта белорусской электроэнергии в связи с началом работы...
 
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