Жителя Молодечно задержали за призыв к насилию над силовиками

Сотрудники минского областного управления ГУБОПиК установили 39-летнего жителя Молодечно, который, по информации пресс-службы МВД, «призывал применять насилие к правоохранителям» в телеграм-чате «Молодечно для жизни».





По заключению лингвистической экспертизы, публикации признаны побудительными и призывающими к насильственным действиям над милиционерами.

Известно, что подозреваемый является фигурантом еще нескольких дел по фактам оскорбления силовиков и высших должностных лиц.