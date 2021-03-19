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Суд пересмотрел дело жителя Славгорода за лайки в «Одноклассниках» и снизил размер штрафа

19.03.2021 19:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Жителю Славгорода Юрию Ермоленко, оштрафованному за распространение экстремистских материалов, уменьшили размер штрафа с 1160 до 435 рублей.

Суд пересмотрел дело жителя Славгорода за лайки в «Одноклассниках» и снизил размер штрафа

19 марта районный суд пересмотрел свое же решение после обращения обвиняемого с апелляционной жалобой в Могилевский областной суд.

По словам 47-летнего Юрия Ермоленко, в разгар протестных акций он отметил смайликами три видеопубликации в «Одноклассниках», которые были посвящены послевыборым событиям 2020 года. Настройки социальной сети автоматически разместили эти материалы и на его личной странице.

Ничего крамольного в тех видео Юрий не усмотрел, но против него возбудили административное дело за распространение продукции, пропагандирующей экстремизм. Ему довели, что видеоматериалы содержали логотип, внесенный в республиканский список экстремистских материалов.

В квартире Ермоленко провели обыск и изъяли предполагаемые орудия правонарушения — компьютер и телефон.

В Славгородском районном суде Юрий Ермоленко признал факт того, что отметил понравившиеся публикации, но отверг обвинения в умышленном их распространении, так как на тот момент не знал, что они запрещены.

21 января его оштрафовали на 1160 рублей (40 базовых величин). В апелляции на приговор Ермоленко отметил нарушения в рассмотрения районным судом дела, а также то, что наказание неадекватно суровое для его проступка.

По словам обвиняемого, 19 марта районный суд пересмотрел его административное дело и уменьшил штраф до 435 рублей (15 базовых величин).

 
 
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Жителю Славгорода Юрию Ермоленко, оштрафованному за распространение экстремистских материалов, уменьшили размер штрафа с 1160 до 435 рублей.
 
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