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"Переход на личности ― это технология": эксперт о выпадах Байдена в адрес РФ

19.03.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Переход на личности ― это технология": эксперт о выпадах Байдена в адрес РФ

Перейдя от колониальной политики к тактике гибридных войн, коллективный Запад заинтересован только в одном: в создании марионеточных режимов и зон хаоса в различных частях мира, и для этого ему вовсе не обязательно вести кровопролитные сражения, считает политолог, директор Института стран ЕАЭС Владимир Лепехин. 

© REUTERS / JONATHAN ERNST
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"Самое главное в этой фазе состоит в том, что фактически глобалисты, выразителем интересов которых является Байден, сосредоточили внимание на персоналиях, в отношении России ―  прежде всего на Владимире Путине", ― отмечает Лепехин.

Переход на личности, который недавно продемонстрировал американский лидер, высказавшись в адрес российского президента, это западная технология, которая отрабатывается уже не впервые, отмечает эксперт.

"Гибридная война не подразумевает какого-то военного захвата территорий, физического уничтожения населения или другого использования военных мер, а предполагает точечные меры, среди которых ключевое направление ― это обеспечение марионеточности подневольных государств, посредством того, что осуществляется массированное давление на лидера, дискредитация, фальсификация, публикация каких-то материалов, итогом должно стать осуществление транзита власти, но на условиях Запада" ,― рассуждает Лепехин.

Запад не ставит вопрос о смене системы власти либо госперевороте в России, добавляет эксперт, речь идет конкретно о Путине, "задача состоит в том, чтобы принудить главу государства пойти на компромиссы или принять условия Запада, что, например, преемником должен стать человек, который устраивает Запад, это ключевая вещь", поясняет политолог. В таком случае вся управленческая вертикаль окажется в сфере влияния Запада.

"Точно также происходит и в Беларуси. Весь упор ― на первое лицо. Такая стандартная схема. И нет ничего удивительного в том, что, используется статусный инструмент в лице таких недалеких политиков, Байдена и ему подобных, которые не видят никакой проблемы в том, чтобы высказываться, как они считают", ― отмечает Лепехин.

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