Минчанин прыгнул на движущийся автозак и упал под колеса. Его приговорили к 2 годам

Источник материала: Onliner

В начале осени белорусы бурно обсуждали ролик, снятый 9 августа: на нем молодой мужчина цепляется за кабину автозака, проезжает пару десятков метров и падает под колеса. При этом, по данным МВД, он был пьян. Медикам при поступлении минчанин сказал, что его, кроме всего прочего, избили сотрудники милиции, как и следователю при опросе, но позже изменил показания, заявив, что травмы получены от падения с автозака. Мужчину взяли под стражу и возбудили дело по ч. 1 ст. 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»). А сегодня приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает лишенный аккредитации в Беларуси правозащитный центр «Вясна». Приговор вынесла судья Виктория Шабуня.

Согласно обвинительному заключению, 30-летний митингующий вышел на дорогу, вскочил на машину, выкрикивал лозунги. Его действия привели к нарушению общественного порядка, а также воспрепятствовали движению общественного транспорта. Под общественным транспортом, видимо, имеется в виду автозак.

Обвиняемый Егор Сугойдь признал себя виновным частично: он согласился, что принимал участие в митинге, прыгнул на МАЗ. Правозащитники признали его политзаключенным.

«30-летний минчанин много раз привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах. Работает автослесарем, живет в общежитии, семьи нет», — такую характеристику давали мужчине в МВД. Кроме двух годов в колонии общего режима по решению суда ему предстоит пройти принудительное лечение от алкоголизма.