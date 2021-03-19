Лукас Хофер выиграл спринт на этапе КМ по биатлону, лучший из белорусов - 17-й

Источник материала: Tut.by

Итальянский биатлонист Лукас Хофер выиграл спринт на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.



Reuters

Хофер прошел всю гонку без промахов (0+0), на четыре секунды опередив шведа Себастьяна Самуэльссона (0+0). Третье место занял норвежец Тарьей Бё (0+0).

Стурла Хольм Лагрейд (0+0) финишировал шестым, Йоханнес Бё (2+0) — седьмым.

Лучшим из белорусов стал Антон Смольский (1+0). Он занял 17-е место. Сергей Бочарников (0+1) — 39-й, Максим Воробей (0+1) — 40-й, Дмитрий Лазовский (0+1) — 61-й. Никита Лобастов не стартовал.

В субботу по итогам спринта пройдет гонка преследования.