ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукас Хофер выиграл спринт на этапе КМ по биатлону, лучший из белорусов - 17-й

19.03.2021 19:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Итальянский биатлонист Лукас Хофер выиграл спринт на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.


Reuters

Хофер прошел всю гонку без промахов (0+0), на четыре секунды опередив шведа Себастьяна Самуэльссона (0+0). Третье место занял норвежец Тарьей Бё (0+0).

Стурла Хольм Лагрейд (0+0) финишировал шестым, Йоханнес Бё (2+0) — седьмым.

Лучшим из белорусов стал Антон Смольский (1+0). Он занял 17-е место. Сергей Бочарников (0+1) — 39-й, Максим Воробей (0+1) — 40-й, Дмитрий Лазовский (0+1) — 61-й. Никита Лобастов не стартовал.

В субботу по итогам спринта пройдет гонка преследования.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итальянский биатлонист Лукас Хофер выиграл спринт на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
 
Новости дня
Новости разные
 
NASA пасьпяхова выпрабавала самую магутную ракету ў сьвеце
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by