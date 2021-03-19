Мезенцев лишился должности посла

Источник материала: Салiдарнасць

Путин освободил Дмитрия Мезенцева от обязанностей посла РФ в Беларуси.

Об этом сообщает Эхо Москвы . В сообщениях информагентств со ссылкой на указ Путина не указано, кто сменит Мезенцева на посту руководителя дипмиссии.

Ранее российские источники сообщали о том, что посла РФ в Латвии Евгения Лукьянова могут направить на белорусский вектор, а в свою очередь, Дмитрий Мезенцев, возглавлявший российскую дипмиссию в Беларуси, как ожидается, займет пост госсекретаря «Союзного государства.

По мнению политолога Валерия Карбалевича, в этой рокировке нет ничего экстраординарного.

– Думаю, другой подоплеки смены российского посла, кроме перехода на новую должность, нет. Это внутренние кадровые российские дела, не имеющие отношения к белорусско-российским отношениям, – отметил эксперт в экспресс-комментарии «Cалідарнасці».