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Мезенцев лишился должности посла
19.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Путин освободил Дмитрия Мезенцева от обязанностей посла РФ в Беларуси.
Об этом сообщает
Ранее российские источники
По мнению политолога Валерия Карбалевича, в этой рокировке нет ничего экстраординарного.
– Думаю, другой подоплеки смены российского посла, кроме перехода на новую должность, нет. Это внутренние кадровые российские дела, не имеющие отношения к белорусско-российским отношениям, – отметил эксперт в экспресс-комментарии «Cалідарнасці».
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Ранее об этом сообщали российские источники, но официальной информации не было.
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