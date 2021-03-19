Вечная память: в Минске молодежь облагораживает могилы павших солдат

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске волонтеры привели в порядок военное кладбище. На территории некрополя расчистили дорожки, убрали прошлогоднюю листву и увядшие цветы, передает «МИР 24».

Перед началом Великой Отечественной на этом кладбище хоронили видных государственных деятелей. На аллее воинской славы могилы советских военных и партизан.

«Одно из важных направлений союза молодежи это гражданско-патриотическое воспитание. Наша молодежь инициировала акцию по уборке воинских захоронений, обелисков, воинских кладбищ», – заявил первый секретарь минской городской организации БРСМ Роман Бондарук.

Акции по благоустройству памятных мест времен войны проходят по всей Беларуси. Их приурочили ко Дню трагедии в Хатыни. 22 марта 1943 года нацисты сожгли деревню вместе с её жителями.