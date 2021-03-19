|
Вечная память: в Минске молодежь облагораживает могилы павших солдат
19.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске волонтеры привели в порядок военное кладбище. На территории некрополя расчистили дорожки, убрали прошлогоднюю листву и увядшие цветы, передает «МИР 24».
Перед началом Великой Отечественной на этом кладбище хоронили видных государственных деятелей. На аллее воинской славы могилы советских военных и партизан.
Акции по благоустройству памятных мест времен войны проходят по всей Беларуси. Их приурочили ко Дню трагедии в Хатыни. 22 марта 1943 года нацисты сожгли деревню вместе с её жителями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акции по благоустройству памятных мест времен войны проходят по всей Беларуси. Их приурочили ко Дню трагедии в Хатыни
|
Свежие газеты
Архив (Разное)