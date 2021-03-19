Суд вернул на доработку административное дело журналиста Романа Васюковича

19 марта в суде Октябрьского района Минска рассмотрен административный протокол в отношении журналиста телеканала «Настоящее время» Романа Васюковича.





Его обвиняют в хранении и перевозке информационной продукции, которая содержит призывы к экстремистской деятельности или пропагандирует такую деятельность.

По прилету в Беларусь из Киева 11 декабря 2020 года в багаже Васюковича было обнаружено несколько экземпляров книги «Белорусский Донбасс», которую написали журналисты-супруги Игорь Ильяш и Екатерина Андреева.

После рассмотрения суд вернул административный протокол в РУВД на доработку.

Заседание по признанию книги «Белорусский Донбасс» экстремистским материалом назначено на 26 марта.

Фото Андрея Шавлюго