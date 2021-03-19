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Суд вернул на доработку административное дело журналиста Романа Васюковича

19.03.2021 19:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

19 марта в суде Октябрьского района Минска рассмотрен административный протокол в отношении журналиста телеканала «Настоящее время» Романа Васюковича.

Суд вернул на доработку административное дело журналиста Романа Васюковича

Его обвиняют в хранении и перевозке информационной продукции, которая содержит призывы к экстремистской деятельности или пропагандирует такую деятельность.

По прилету в Беларусь из Киева 11 декабря 2020 года в багаже Васюковича было обнаружено несколько экземпляров книги «Белорусский Донбасс», которую написали журналисты-супруги Игорь Ильяш и Екатерина Андреева.

После рассмотрения суд вернул административный протокол в РУВД на доработку.

Заседание по признанию книги «Белорусский Донбасс» экстремистским материалом назначено на 26 марта.

 

 

Фото Андрея Шавлюго

 

 

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Теги: Минск
 
 
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19 марта в суде Октябрьского района Минска рассмотрен административный протокол в отношении журналиста телеканала «Настоящее время» Романа Васюковича.
 
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