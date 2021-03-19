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Байден поскользнулся и упал на трапе самолета перед вылетом в Джорджию
19.03.2021 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Таблоиды сообщают, что президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден сегодня направлялся в Атланту, чтобы встретиться с лидерами азиатского сообщества.
Несмотря на то, что Байден поскользнулся и упал на трап, он быстро пришел в себя и поднялся по лестнице, салютуя перед тем, как войти в самолет.
Это не первый раз, когда телекамеры запечатлевают падение 78-летнего Байдена. В конце 2020 года врачи заявили о том, что у кандидата в президенты США Джозефа Байдена диагностированы два небольших перелома стопы после того, как он неудачно упал.
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Президент США Джо Байден едва снова не получил травму, когда поскользнулся на трапе самолета Air Force One перед вылетом в штат Джорджия. Видео о том, как 78-летний глава...
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