Байден поскользнулся и упал на трапе самолета перед вылетом в Джорджию

Источник материала: Sputnik Беларусь

Таблоиды сообщают, что президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден сегодня направлялся в Атланту, чтобы встретиться с лидерами азиатского сообщества.

Несмотря на то, что Байден поскользнулся и упал на трап, он быстро пришел в себя и поднялся по лестнице, салютуя перед тем, как войти в самолет.

Это не первый раз, когда телекамеры запечатлевают падение 78-летнего Байдена. В конце 2020 года врачи заявили о том, что у кандидата в президенты США Джозефа Байдена диагностированы два небольших перелома стопы после того, как он неудачно упал.