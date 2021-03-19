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Как Байден решил «обнулить» Путина

19.03.2021 19:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Как Байден решил «обнулить» Путина

  • Иван Яковина
  • 19.03.2021, 19:39
Как Байден решил «обнулить» Путина
Джозеф Байден
фото: ap photo/m. rourke

Президент США дал ему последний шанс.

Заявление Джо Байдена о том, что Путин — это убийца, не была случайной или плохо подготовленной. И оно не случайно прозвучало сразу после публикации доклада американской разведки о вмешательстве России в выборы президента США в 2020 году.

Дело в том, что американский истеблишмент принял принципиальное решение — отстранить от власти российского президента. Назвав Путина преступником, Байден дал ему последний шанс выступить с четким и честным заявлением о том, кто отравил Навального и убивал Немцова.

Однако Путин ответил Байдену в форме «детской дразнилки» в стиле «сам дурак», а потом еще и потребовал дебатов. Американцы, посмотрев на это, убедились в неадекватности российского режима. Байден демонстративно отказался от диалога в Путиным, и отдал приказ со следующей недели начать введение более жестких санкций против Кремля. Разговоры закончились.

Иван Яковина, «Новое время»

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