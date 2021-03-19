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На Независимости Audi протаранила троллейбус и Renault
Источник материала: Tut.by
На проспекте Независимости водитель отвлекся от управления и устроил аварию,
Происшествие случилось 19 марта, около 17.00. По предварительной информации, 49-летний водитель Audi ехал по проспекту со стороны МКАД в направлении улицы Калиновского, отвлекся от управления и врезался в троллейбус, после чего столкнулся с остановившимся впереди Renault. От удара последний отбросило на Mitsubishi.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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