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Путин освободил Мезенцева от должности посла в Беларуси
Источник материала: АФН
Путин 19 марта подписал указ №155 об освобождении Дмитрия Мезенцева с должности посла в Беларуси
«Освободить Мезенцева Дмитрия Федоровича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Беларуси», - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что Мезенцев займет пустующее кресло госсекретаря Союзного государства.
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Путин 19 марта подписал указ №155 об освобождении Дмитрия Мезенцева с должности посла в Беларуси
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