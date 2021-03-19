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Исход. Сход народных делегатов: 151 делегат находится в Беларуси – это обязательное условие
Источник материала: Партизан
23 марта в 20.00 Сход народных делегатов вместе с представителем Народного Антикризисного Управления проведет первые слушания. Они пройдут на YouTube канале платформы "Сход".
Ряд политических структур уже дали согласие на участие в слушаниях.
Народный сход делегатов – что это такое?
20 февраля граждане путем открытого голосования выбрали 151 делегата.
Председателем Схода избран дипломат Игорь Лещеня, секретарем гражданский активист с Уручья Юрий Донсков. Сформирован также Президиум Схода.
Делегаты определили ключевую цель первого созыва Схода - преодоление политического кризиса путем диалога внутри общества и общества с представителями власти на разных уровнях.
Как рассказал «Белорусскому партизану» член президиума Андрей Дмитриев, Народное Антикризисное Управление разрабатывает программы развития страны после Лукашенко. Но вот структуры, которая работает непосредственно с людьми и именно в Беларуси, до сих пор не было. Народный сход делегатов – именно такая структура, объединившая активных граждан, которые хотят перемен, но, возможно, не все имеют опыт участия в политической жизни.
Каждый из 151 делегата находятся в Беларуси – это обязательное условие.
Каждый желающий может смотреть в прямом эфире заседания Схода, по субботам, задавать вопросы, а также предлагать своим делегатам темы для работы через сайт shodbelarus.org.
“Делегаты Схода избраны гражданами Беларуси напрямую, это дает нам уникальную легитимность и право представлять их интересы. Мы постоянно на связи с людьми. Для меня важно, что Сход независимая, надпартийная и открытая разным взглядам платформа. Мы будем рады представителям даже “Белой Руси”, если они готовы открыто дискутировать и искать компромиссное решение», - отметил председатель Схода Игорь Лещеня.
Сход будет вырабатывать предложения по запросам избирателей и актуальным вопросам общественной повестки, а также проводить местные и национальные кампании для того, чтобы интересы граждан были представлены и услышаны.
Секретарь Юрий Донсков рассказал, что Сход уже обратился ко всем политическим силам, в том числе и к Администрации президента и Палате представителей и призвал присоединиться к открытым слушаниям по вопросу выхода из политического кризиса: “Мы уверены, что все, кому небезразлична судьба народа, примут участие в слушаниях и представят свои планы. Наша работа донести эти позиции до людей и, по сути, обеспечить обратную связь. Это позволит нам объединить усилия и сделать так, чтобы каждый понял свою роль на пути к переменам”.
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23 марта в 20.00 Сход народных делегатов вместе с представителем Народного Антикризисного Управления проведет первые слушания. Они пройдут на YouTube канале платформы...
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