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В Минске определены победители детского турнира по футболу «Кожаный мяч»

19.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске определены победители детского турнира по футболу «Кожаный мяч»

В Минске завершился республиканский турнир среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба.

В турнире приняли участие ребята, которые не занимаются в специализированных футбольных школах и академиях. Традиционно для детских соревнований было много эмоций, борьбы, но и мастерство специалисты тоже в действиях детей могли заметить. Победителем в своих возрастных категориях стали три команды – это «Алмаз» из Гродно, «Фрунзенец» из столицы, а также «Юность» из Гродненской области. У девочек равных не было также представительницам Минска – команде «Олимпия».

В церемонии награждения лучших игроков турнира приняли участие председатель «Президентского спортивного клуба» Дмитрий Лукашенко и легендарный белорусский футболист Александр Глеб. В апреле стартует уже новый сезон соревнований «Кожаный мяч», который обещает быть еще более масштабным и представительным.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Минске завершился республиканский турнир среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба. В турнире приняли участие...
 
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