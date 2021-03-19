В Минске определены победители детского турнира по футболу «Кожаный мяч»

Источник материала: ОНТ

В Минске завершился республиканский турнир среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба.

В турнире приняли участие ребята, которые не занимаются в специализированных футбольных школах и академиях. Традиционно для детских соревнований было много эмоций, борьбы, но и мастерство специалисты тоже в действиях детей могли заметить. Победителем в своих возрастных категориях стали три команды – это «Алмаз» из Гродно, «Фрунзенец» из столицы, а также «Юность» из Гродненской области. У девочек равных не было также представительницам Минска – команде «Олимпия».

В церемонии награждения лучших игроков турнира приняли участие председатель «Президентского спортивного клуба» Дмитрий Лукашенко и легендарный белорусский футболист Александр Глеб. В апреле стартует уже новый сезон соревнований «Кожаный мяч», который обещает быть еще более масштабным и представительным.

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