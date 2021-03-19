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Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла России в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Мезенцева от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Беларусь. Об этом
Мезенцев занимал пост посла России в Беларуси с 30 апреля 2019 года.
Фото: БЕЛТА
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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Мезенцева от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в...
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