Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла России в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Мезенцева от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Беларусь. Об этом информирует Kremlin.ru.

Мезенцев занимал пост посла России в Беларуси с 30 апреля 2019 года.

Фото: БЕЛТА

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