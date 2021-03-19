Анджелина Джоли собирается представить суду доказательства домашнего насилия со стороны Брэда Питта

Источник материала: ОНТ

Голливудская актриса Анджелина Джоли собирается представить доказательства домашнего насилия со стороны ее экс-супруга Брэда Питта в суде об опеке над их детьми. Об этом информирует Us Magazine.

По сведениям источника, документы уже переданы актрисой. Джоли с детьми также готовы давать соответствующие показания на заседании суда.

При этом Us Magazine допускает, что Анджелина заявила о домашнем насилии лишь для того, чтобы попытаться навредить Питту. По информации источника, Брэд Питт сильно переживает из-за подобных обвинений.

Фото: instagram / angelinajolie_offiicial

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