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Анджелина Джоли собирается представить суду доказательства домашнего насилия со стороны Брэда Питта
Источник материала: ОНТ
Голливудская актриса Анджелина Джоли собирается представить доказательства домашнего насилия со стороны ее экс-супруга Брэда Питта в суде об опеке над их детьми. Об этом
По сведениям источника, документы уже переданы актрисой. Джоли с детьми также готовы давать соответствующие показания на заседании суда.
При этом Us Magazine допускает, что Анджелина заявила о домашнем насилии лишь для того, чтобы попытаться навредить Питту. По информации источника, Брэд Питт сильно переживает из-за подобных обвинений.
Фото: instagram / angelinajolie_offiicial
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Голливудская актриса Анджелина Джоли собирается представить доказательства домашнего насилия со стороны ее экс-супруга Брэда Питта в суде об опеке над их детьми....
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