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Байден в очередной раз ошибся, назвав свою подчиненную президентом

19.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Байден в очередной раз ошибся, назвав свою подчиненную президентом

Новый казус с главой Белого Дома заставил в очередной раз задуматься о его здоровье. Свою подчиненную – вице-президента Камалу Харрис – Байден назвал президентом. 

О прогрессирующем слабоумии президента США говорили ещё во время предвыборной кампании. А сейчас тому всё больше доказательств. Совсем недавно на выступлении он забыл не только имя главы Пентагона, но и название военного ведомства. А на встрече со своими сторонниками заявил, что дети ему «нравятся больше, чем люди».

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Новый казус с главой Белого Дома заставил в очередной раз задуматься о его здоровье. Свою подчиненную – вице-президента Камалу Харрис – Байден назвал...
 
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