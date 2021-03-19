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Байден в очередной раз ошибся, назвав свою подчиненную президентом
Источник материала: ОНТ
Новый казус с главой Белого Дома заставил в очередной раз задуматься о его здоровье. Свою подчиненную – вице-президента Камалу Харрис – Байден назвал президентом.
О прогрессирующем слабоумии президента США говорили ещё во время предвыборной кампании. А сейчас тому всё больше доказательств. Совсем недавно на выступлении он забыл не только имя главы Пентагона, но и название военного ведомства. А на встрече со своими сторонниками заявил, что дети ему «нравятся больше, чем люди».
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Новый казус с главой Белого Дома заставил в очередной раз задуматься о его здоровье. Свою подчиненную – вице-президента Камалу Харрис – Байден назвал...
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