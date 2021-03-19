МВД установило участницу деструктивного Telegram-чата из Витебска

Источник материала: ОНТ

В Витебске правоохранители установили участницу деструктивного Telegram-чата «Витебск 97%». 36-летняя жительница областного центра регулярно публиковала посты протестного толка и снимки с несанкционированных массовых мероприятий. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Уточняется, что витебчанка периодически негативно высказывалась о работе милиционеров.

Оперативники при осмотре жилища женщины обнаружили марихуану. Материалы по фактам оскорбления представителей власти и незаконного оборота наркотиков направлены следователям.

Сама витебчанка пояснила, что раскаивается в содеянном, а ранее поддалась негативному информационному воздействию.



Фото: скриншот видео МВД

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