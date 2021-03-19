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МВД установило участницу деструктивного Telegram-чата из Витебска
Источник материала: ОНТ
В Витебске правоохранители установили участницу деструктивного Telegram-чата «Витебск 97%». 36-летняя жительница областного центра регулярно публиковала посты протестного толка и снимки с несанкционированных массовых мероприятий. Об этом
Уточняется, что витебчанка периодически негативно высказывалась о работе милиционеров.
Оперативники при осмотре жилища женщины обнаружили марихуану. Материалы по фактам оскорбления представителей власти и незаконного оборота наркотиков направлены следователям.
Сама витебчанка пояснила, что раскаивается в содеянном, а ранее поддалась негативному информационному воздействию.
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В Витебске правоохранители установили участницу деструктивного Telegram-чата «Витебск 97%». 36-летняя жительница областного центра регулярно публиковала посты...
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