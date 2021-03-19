ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МВД установило участницу деструктивного Telegram-чата из Витебска

19.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

МВД установило участницу деструктивного Telegram-чата из Витебска

В Витебске правоохранители установили участницу деструктивного Telegram-чата «Витебск 97%». 36-летняя жительница областного центра регулярно публиковала посты протестного толка и снимки с несанкционированных массовых мероприятий. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Уточняется, что витебчанка периодически негативно высказывалась о работе милиционеров.

Оперативники при осмотре жилища женщины обнаружили марихуану. Материалы по фактам оскорбления представителей власти и незаконного оборота наркотиков направлены следователям.

Сама витебчанка пояснила, что раскаивается в содеянном, а ранее поддалась негативному информационному воздействию.


Фото: скриншот видео МВД

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске правоохранители установили участницу деструктивного Telegram-чата «Витебск 97%». 36-летняя жительница областного центра регулярно публиковала посты...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске девушки прошлись с бело-красно-белыми зонтиками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by