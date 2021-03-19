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Генпрокурор высказался о возбуждении уголовного дела по фактам преступлений против белорусов
Источник материала: ОНТ
Преступлениям в отношении белорусского народа должна быть дана системно-правовая оценка. Генеральный прокурор сегодня пояснил намерение возбудить уголовное дело по факту геноцида во время Великой Отечественной войны.
О защите памяти и нравственном аспекте воспитания молодёжи 19 марта шла речь на встрече Генпрокурора с преподавателями университета информатики и радиоэлектроники.
Сохранить память о тех событиях. Именно в этом смысл расследования, если будет заведено дело о геноциде. В этом случае будет поставлен и вопрос о выдаче преступников. Как отметил Андрей Швед, работа начата ещё в январе. Совместно с институтами и архивами, где хранятся уголовные дела в отношении военных преступников.
В ведущем IT-вузе ожидаемо обсудили вопросы информационной безопасности. Преступность в сфере цифровой экономики растёт. Во всём мире. Мы не исключение. Это касается случаев кражи денег с платёжных карточек белорусов. По словам Генпрокурора, прорабатывается вопрос о создании дополнительных средств защиты.
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Преступлениям в отношении белорусского народа должна быть дана системно-правовая оценка. Генеральный прокурор сегодня пояснил намерение возбудить уголовное...
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