Генпрокурор высказался о возбуждении уголовного дела по фактам преступлений против белорусов

Источник материала: ОНТ

Преступлениям в отношении белорусского народа должна быть дана системно-правовая оценка. Генеральный прокурор сегодня пояснил намерение возбудить уголовное дело по факту геноцида во время Великой Отечественной войны.



О защите памяти и нравственном аспекте воспитания молодёжи 19 марта шла речь на встрече Генпрокурора с преподавателями университета информатики и радиоэлектроники.

Сохранить память о тех событиях. Именно в этом смысл расследования, если будет заведено дело о геноциде. В этом случае будет поставлен и вопрос о выдаче преступников. Как отметил Андрей Швед, работа начата ещё в январе. Совместно с институтами и архивами, где хранятся уголовные дела в отношении военных преступников.

Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси: «С каждым годом появляется всё больше информации, которая раньше не была известна общественности, о преступлениях и зверствах, которые были совершены в те годы у нас здесь, на территории Беларуси. Сегодня мы констатируем, что по многим из них в те годы никто правовую оценку не давал. Поэтому сейчас надо всё это собрать в единый массив, посмотреть, оценить. И в дальнейшем это даст серьёзный импульс, уверен, уголовное дело (если будет такое решение принято) не только к обсуждению в обществе новых фактов и известных фактов, но и даст правовую основу, чтобы мы и дальше защищали интересы Республики Беларусь, в том числе и на международной арене».

В ведущем IT-вузе ожидаемо обсудили вопросы информационной безопасности. Преступность в сфере цифровой экономики растёт. Во всём мире. Мы не исключение. Это касается случаев кражи денег с платёжных карточек белорусов. По словам Генпрокурора, прорабатывается вопрос о создании дополнительных средств защиты.

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