Арнольд Шварценеггер согласился возглавить сопротивление жителей Земли при вторжении инопланетян

Источник материала: ОНТ

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер дал согласие в случае инопланетного вторжения возглавить сопротивление жителей Земли. Об этом он сообщил в Twitter, прикрепив ссылку на материал TMZ с результатами опроса телеканала Blaze.

В опросе Blaze приняли участие 2 тысячи британцев. Выяснилось, что люди больше прочих знаменитостей доверяют Шварценеггеру, сражавшемуся с пришельцем в фильме «Хищник». Второе место в этом рейтинге занял Уилл Смит. Также в топ-5 вошли Дэвид Аттенборо, Брюс Уиллис и Том Круз.

TMZ отмечает, что 11% участников данного опроса заявляют, что видели НЛО.

Фото: instagram / schwarzenegger

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