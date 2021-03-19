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В Китае потерпел крушение туристический вертолет
Источник материала: ОНТ
Недалеко от Сямыня (провинция Фуцзянь, Китай) в море упал туристический вертолет. На борту воздушного судна находились четыре человека. Об этом
На месте падения вертолета организована поисково-спасательная операция.
Сведений о пострадавших и погибших нет.
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Недалеко от Сямыня (провинция Фуцзянь, Китай) в море упал туристический вертолет. На борту воздушного судна находились четыре человека. Об этом информирует БЕЛТА...
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