В Китае потерпел крушение туристический вертолет

Источник материала: ОНТ

Недалеко от Сямыня (провинция Фуцзянь, Китай) в море упал туристический вертолет. На борту воздушного судна находились четыре человека. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой портал Sina.

На месте падения вертолета организована поисково-спасательная операция.

Сведений о пострадавших и погибших нет.

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