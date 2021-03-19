СМИ: Facebook создаст Instagram для детей

Источник материала: ОНТ

Компания Facebook работает над версией приложения Instagram для детей до 13 лет. Об этом информирует Bloomberg.

Уточняется, что приложение анонсировали внутри компании 18 марта. Пока новая версия Instagram запущена не была. Разработчики также напомнили, что Instagram сейчас требует, чтобы возраст пользователей был не менее 13 лет.

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