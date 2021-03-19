Завершилась женская спринтерская гонка на этапе Кубка мира по биатлону

Источник материала: ОНТ

Спринтерскую гонку заключительного этапа Кубка мира по биатлону выиграла норвежка Тирил Экхофф.

Победительнице общего зачёта Кубка мира не помешал даже один промах. 2,5 секунды она выиграла у итальянки Доротеи Вирер. На третьем месте финишировала Ингрид Тандреволд, норвежка также стреляла точно, как и Вирер.

Лучшая из белорусок — Динара Алимбекова, она заняла 11-е место, отстав от лидера на 26 секунд. Обидно, что Динара допустила единственный промах последним 10-м выстрелом. Здорово выступили и остальные наши девушки. Анна Сола на 13-й позиции. Ирина Кривко — 18-я, Елена Кручинкина — 29-я. Благодаря сегодняшним результатам белоруски заработали в Кубке наций дополнительные очки и обошли россиянок. В следующем сезоне наша женская сборная сможет выставлять на гонки до шести биатлонисток.

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