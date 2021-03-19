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Завершилась женская спринтерская гонка на этапе Кубка мира по биатлону

19.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Завершилась женская спринтерская гонка на этапе Кубка мира по биатлону

Спринтерскую гонку заключительного этапа Кубка мира по биатлону выиграла норвежка Тирил Экхофф. 

Победительнице общего зачёта Кубка мира не помешал даже один промах. 2,5 секунды она выиграла у итальянки Доротеи Вирер. На третьем месте финишировала Ингрид Тандреволд, норвежка также стреляла точно, как и Вирер.

Лучшая из белорусок — Динара Алимбекова, она заняла 11-е место, отстав от лидера на 26 секунд. Обидно, что Динара допустила единственный промах последним 10-м выстрелом. Здорово выступили и остальные наши девушки. Анна Сола на 13-й позиции. Ирина Кривко — 18-яЕлена Кручинкина —  29-я. Благодаря сегодняшним результатам белоруски заработали в Кубке наций дополнительные очки и обошли россиянок. В следующем сезоне наша женская сборная сможет выставлять на гонки до шести биатлонисток. 

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Спринтерскую гонку заключительного этапа Кубка мира по биатлону выиграла норвежка Тирил Экхофф.  Победительнице общего зачёта Кубка мира не помешал даже один...
 
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