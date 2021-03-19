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Парламентарии: внешнее давление на избирательные процессы стран ОДКБ недопустимо

19.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парламентарии: внешнее давление на избирательные процессы стран ОДКБ недопустимо

Иностранное вмешательство в избирательные процессы стран ОДКБ недопустимо. Такое заявление готовит Совет парламентской ассамблеи организации. 


Инициатива о неприемлемости внешнего давления сегодня обсуждалась на заседании комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству. Электоральные кампании за неполные два года прошли в Казахстане, Беларуси, Кыргызстане. Выборы были открытыми, проводились в соответствии с национальными законодательствами и универсальными международными обязательствами. Но в процесс волеизъявления граждан вмешивались отдельные иностранные государства. 

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Мы считаем такие подходы недопустимыми, особенно недопустимо то, что этими структурами активно используются информационные ресурсы, социальные сети для того, чтобы убедить в первую очередь иностранную общественность в недемократическом характере избирательных систем в наших странах. Мы категорически отвергаем такие подходы. И особое внимание нужно уделить тому, что информационные ресурсы, социальные сети сейчас начинают использовать политическую цензуру онлайн-контента».

Парламентарии хотят привлечь внимание к этой проблеме, в том числе и международных организаций. Для объективной оценки действий руководителей таких информационных ресурсов. Заявление, скорее всего, рассмотрят на заседании Совета парламентской ассамблеи ОДКБ в конце этого месяца. Оно пройдёт в Душанбе. Будут обсуждаться и возможные меры противодействия иностранному вмешательству. 

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Иностранное вмешательство в избирательные процессы стран ОДКБ недопустимо. Такое заявление готовит Совет парламентской ассамблеи организации.  Инициатива о...
 
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