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В Кёльне священников обвиняют в сексуальном насилии над детьми. Это продолжалось около 40 лет!
Источник материала: ОНТ
Крупный скандал разгорается в Римско-католической епархии Кёльна. После долгого расследования подтверждена шокирующая информация о сексуальном насилии над детьми со стороны священников.
По данным доклада, всё это длилось больше 40 лет – с 1975-го по 2018-й. За это время пострадали более 300 несовершеннолетних. Иерархи католической церкви о преступлениях умалчивали. И только сейчас, когда факты вскрылись, архиепископ Гамбургский подал в отставку.
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Крупный скандал разгорается в Римско-католической епархии Кёльна. После долгого расследования подтверждена шокирующая информация о сексуальном насилии над...
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