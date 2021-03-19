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Лукашенко рассказал, кто может стать хорошим кандидатом в Президенты
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Юрий Караев и Владимир Караник могут стать хорошими кандидатами на президентских выборах. Соответствующие слова прозвучали во время общения в Гродно с трудовым коллективом ОАО «Молочный мир»,
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Юрий Караев и Владимир Караник могут стать хорошими кандидатами на президентских выборах. Соответствующие...
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