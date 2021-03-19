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Лукашенко рассказал, кто может стать хорошим кандидатом в Президенты

19.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко рассказал, кто может стать хорошим кандидатом в Президенты

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Юрий Караев и Владимир Караник могут стать хорошими кандидатами на президентских выборах. Соответствующие слова прозвучали во время общения в Гродно с трудовым коллективом ОАО «Молочный мир», передает «Пул Первого».

Александр Лукашенко: «Транзит власти один – выборы, народ избрал. Все. Мои дети после меня не будут президентами. Вот у меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах, притом будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор. Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране. И таких уже, я так начинаю присматриваться, оказывается, есть у нас люди достойные, знающие страну. Они и будут конкурировать».

Фото: БЕЛТА

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Теги: Гродно
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Юрий Караев и Владимир Караник могут стать хорошими кандидатами на президентских выборах. Соответствующие...
 
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