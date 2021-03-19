Мокрый снег, туман и гололедица: прогноз погоды в Беларуси на выходные 20 и 21 марта

Источник материала: ОНТ

Если первая половина недели была теплой и сырой, то ближе к выходным столбики термометров вновь опустились. И поток холодного арктического воздуха продолжит удерживать такую погоду. Но уже через несколько дней придет долгожданное потепление.

Завтра погоду будет определять область высокого атмосферного давления, по периферии которой продолжит поступать неустойчивая, влажная и холодная воздушная масса с севера Европы. В результате ночью подморозит, ожидаются прохладный ветер и снег.

В субботу будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой и мокрый снег. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Слабый гололед. Влажность до 80%. На отдельных участках дорог – гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный, западный умеренный. Атмосферное давление ночью и утром будет расти, а днем падать.

К утру температура воздуха составит от -2°С по Гомельской области до -5°С по Витебской. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня – от -1°С по северо-западу до +3°С по юго-востоку. В столице ожидается 1°С выше нуля. К вечеру температура немного понизится – от 0°С в Брестской области до -3°С мороза по Витебской.

В воскресенье погоду станут определять атмосферные фронты от циклона над Северной Атлантикой. Проходя через Беларусь, они принесут ночью в Витебскую область, а утром и днем на большую часть территории страны кратковременный мокрый снег. Ветер западной четверти порывистый, утром и днем сильный порывистый. Температура воздуха ночью -2°С …-7°С , днем от -1°С по северо-востоку до +5°С по юго-западу.

В начале следующей недели прохладная погода сохранится. А вот со среды температура воздуха постепенно начнет повышаться.

Фото: БЕЛТА

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