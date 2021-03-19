Кто будет следующим президентом? Лукашенко предлагает Караника или Караева

19 марта в Гродно, общаясь с работниками ОАО «Молочный мир», Александр Лукашенко вновь высказал свое мнение о процессе смены власти в стране.





«Транзит власти один — выборы, народ избрал. Всё, мои дети после меня не будут президентами», — заверил Лукашенко.

«Будут у вас другие президенты, я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив всё, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения», — призвал Лукашенко, сообщает БелаПАН .

По мнению Лукашенко, на пост президента могут претендовать и сопровождавшие его в поездке председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник и помощник по Гродненской области, экс-министр внутренних дел Юрий Караев.

«Они оба здесь, они могут участвовать в президентских выборах. Будут крепкими кандидатами. Один — генерал, второй — губернатор. Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране. Таких уже (я начинаю присматриваться)… Есть у нас люди достойные, знающие страну. Они и будут конкурировать», — сказал он.