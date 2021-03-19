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Гомельский суд оставил в силе два решения об аресте Анастасии Перевощиковой

19.03.2021 20:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Гомельский областной суд 19 марта не удовлетворил жалобы адвоката Анастасии Перевощиковой на два ее 15-суточных ареста.

Гомельский суд оставил в силе два решения об аресте Анастасии Перевощиковой
Анастасия Перевозчикова. Фото: flagshtok.info

30-летняя Перевощикова, врач по образованию, признана политзаключенной. Ее судили семь раз, и каждый раз давали по 15 суток (в общей сложности 105 суток). В изоляторе временного содержания она находится с конца января. 6 февраля жительница Гомеля вышла на свободу после 15-суточного ареста, а 8 февраля вновь была задержана. Впоследствии ее вывозили с изолятора на суды и давали по 15 суток ареста якобы за участие в пикетах.

Как сообщили БелаПАН волонтеры, судья облсуда Василий Бегун оставил в силе два постановления суда Новобелицкого района (каждое — об аресте на 15 суток).

В суде выступала адвокат Перевощиковой Ольга Кобякова. Она заявила, что считает постановление о привлечении к административному аресту незаконным, необоснованным и подлежащим отмене, так как не были добыты объективные доказательства вины подзащитной.

Перевощикова обвинялась в том, что принимала участие в пикетах 25 декабря 2020 года и 2 января 2021-го. Однако свидетель выразила сомнение, что в пикете участвовала именно Перевощикова, а на фотографии есть только бело-красно-белый флаг и плакаты. Лиц участников пикета там не видно.

 
Теги: Гомель
 
 
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Гомельский областной суд 19 марта не удовлетворил жалобы адвоката Анастасии Перевощиковой на два ее 15-суточных ареста.
 
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