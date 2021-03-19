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Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла России в Беларуси
19.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла России в Беларуси, передает телеканал «МИР 24».
Соответствующий указ президента был опубликован на сайте правовой информации.
Мезенцев занимал пост Чрезвычайного и Полномочного посла в Беларуси с 30 апреля 2019 года.
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