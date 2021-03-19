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Видео: Мария Колесникова прислала письмо. Читает её сестра

19.03.2021 20:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В проекте #лістволі актёры, общественные активисты, музыканты и спортсмены читают письма белорусских политзаключённых, которых уже почти три сотни (сотни арестованных протестующих ещё не имеют такого статуса).

 Флешмоб запустили инициатива "Честные люди" и Народное антикризисное управление. В первом видео оперная певица Маргарита Левчук читала письмо предпринимателя Алексея Березинского. Потом актриса "Свободного театра" Марина Юревич читала письмо Ирины Злобиной. В очередном видео письмо от Марии Колесниковой читает её сестра Татьяна Хомич, пишет euroradio.fm

Колесникова — музыкант. Весной 2020-го она стала координатором штаба Виктора Бабарико. Его арестовали, к выборам не допустили, и она участвовала в кампании Светланы Тихановской. Марию Колесникову в сентябре 2020-го спецслужбы пытались выдавить за границу, но она порвала свой паспорт и осталась на родине. С тех пор находится за решёткой.
 
 
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В проекте #лістволі актёры, общественные активисты, музыканты и спортсмены читают письма белорусских политзаключённых, которых уже почти три сотни (сотни...
 
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